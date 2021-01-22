В Хабаровске привлекли к ответственности руководство интерната после вспышки норовируса

ХАБАРОВСК, 22 января. /ТАСС/. Руководство школы-интерната для слабовидящих детей в Хабаровске, где произошла вспышка кишечной инфекции, привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в видео на своей странице в Instagram.

"Несколько слов об инфекции кишечной, которая вспыхнула в школе-интернате №2 для слабовидящих детей. Это, конечно, безобразие, по моему поручению вместе с Роспотребнадзором мы провели целое расследование. К дисциплинарной ответственности привлечен директор школы. Компания, которая по договору осуществляла питание детей, отстранена, проводится проверка", - сказал Дегтярев.

Он добавил, что жизни и здоровью детей сейчас ничего не угрожает, 16 детей находятся под наблюдением врачей, 13 из них - в больнице.

Из-за вспышки инфекции в школе-интернате №2 следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей"). Причиной отравления детей стал норовирус. Предполагается, что неправильно был приготовлен салат. В учреждении обучается 149 человек, из них 29 оставались на круглосуточном пребывании. Практически все заболевшие из этой группы.