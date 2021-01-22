В Смоленской области продлили режим удаленной работы для пожилых жителей до 4 февраля

ТАСС, 22 января. Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлив с 22 января по 4 февраля возможность дистанционной работы для жителей старше 65 лет и оформления больничных листов в случае самоизоляции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Рекомендовать государственному учреждению - Смоленскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской Федерации производить <...> с 22.01.2021 по 04.02.2021 включительно <...> назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции и не привлекаемым работодателям к очному выполнению должностных (служебных) обязанностей", - говорится в документе.

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса был введен в регионе 18 марта, часть ограничений ранее была отменена. Так, разрешены занятия спортом на улице, с ограничениями работают фитнес-центры, открыты гостиницы, санатории, дома отдыха, отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений. Введен масочный режим в общественных местах и транспорте, также действует режим максимальной самоизоляции жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Приостановлена работа ресторанов, кафе, баров и развлекательных заведений в ночное время, запрещено проведение развлекательных мероприятий в торгово-развлекательных центрах, предприятиях общепита.

До 31 января действуют ограничения на массовый допуск граждан в здания и помещения отделений службы занятости населения, до 28 февраля ограничено посещение жителями организаций с круглосуточным пребыванием граждан.

По данным на 21 января, в регионе выявлено 20 496 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выздоровели 16 764 человека, 408 пациентов умерли.