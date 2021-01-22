Привившийся "Спутником" испанский журналист сообщил о хорошей организации вакцинации в РФ

МАДРИД, 22 января. /ТАСС/. Журналист испанской газеты El Mundo Ксавьер Колас, который привился российским препаратом от коронавируса "Спутник V", рассказал о высоком уровне организации процесса вакцинации в Москве. Свое мнение он изложил в опубликованной в пятницу статье .

Репортер сделал первую прививку в одном из выездных пунктов вакцинации, расположенных в Москве. "Развертывание персонала впечатляет, полная чистота, а организация отличная: первых добровольцев подводят к столам, где мы отвечаем на вопросы анкеты о нашем здоровье - есть ли у нас хронические заболевания или были ли мы недавно вакцинированы", - пишет Колас. По его мнению, "Россия добилась, чего хотела: участвовать в научном соревновании с Западом, пока [сама] ищет, как и все остальные, выход из этой глобальной пандемии".

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.