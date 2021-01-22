На Ставрополье открылся первый детский центр туризма

ПЯТИГОРСК, 22 января. /ТАСС/. Первый центр детского туризма на Ставрополье открылся в Железноводске. Гости из других регионов смогут стать участниками интерактивных путешествий по курорту, а также принять участия в мастер-классах, сообщил ТАСС в пятницу глава Железноводска Евгений Моисеев.

"В Железноводске открылся центр детского туризма. Для юных путешественников, которые приезжают на ставропольский курорт со всей России и стран ближнего зарубежья, в новом сезоне подготовили специальные детские программы, которые уже доступны в центре детского туризма", - сказал Моисеев.

Он уточнил, что новый центр работает на базе Пушкинской галереи и Дворца культуры.

"Мы разработали абсолютно новый курортный план, в который включили интерактивные путешествия по знаковым местам Железноводска, а вместо гида ребят будут сопровождать хозяйка Железной горы и курортный кот. Также мы запустили цикл мастер-классов для юных туристов, где они учатся создавать курортные сувениры, рисовать и лепить. Весной начнет работать программа велопрогулок для детей "Прокатись по-железному", - рассказал глава курорта.

По данным пресс-службы городской администрации, в 2020 году Железноводск принял около 10 тыс. юных гостей. На ставропольском курорте работают три здравницы, которые специализируются на детском туризме и оздоровлении.