В Москве за сутки выявили 3 037 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составило 3 037 за сутки. Всего в столице с начала пандемии выявили 907 389 заразившихся, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,3%. Днем ранее было зарегистрировано 3 458 заболевших.

Число летальных исходов в Москве из-за коронавируса увеличилось за сутки на 72 против 69 днем ранее. Всего в столице умер 12 831 человек.

Также за сутки в Москве выписаны по выздоровлению 5 629 пациентов. За все время выздоровели 763 500 человек. В настоящее время в столице болеют 131 058 человек.

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