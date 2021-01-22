Дания остановила авиарейсы из ОАЭ на пять дней из-за проблем с тестом на коронавирус

СТОКГОЛЬМ, 22 января. /ТАСС/. Министерство транспорта и жилищного строительства Дании остановило на пять дней все авиарейсы из ОАЭ из-за подозрений в нарушениях с тестами на коронавирус.

С 9 января для прибывающих в королевство пассажиров для ограничения распространения новых мутаций коронавируса было введено требование о наличии отрицательного теста на COVID-19. "Однако после запроса в МИД возникло подозрение, что анализы, которые можно сдать перед отъездом из Дубая, ненадежны", - говорится в сообщении ведомства.

"Мы уже видели, как мутации поступают через Дубай, и мы не можем игнорировать такое подозрение. Поэтому все пассажирские рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов будут приостановлены на пять дней до тех пор, пока не появится возможность тщательно расследовать этот вопрос и убедиться, что требуемый отрицательный тест действительно является настоящим, проведенным должным образом", - пояснил министр транспорта Бенни Энгельбрехт.

Запрет на прием рейсов будет действовать, пока датские власти не убедятся, что справки из Дубая надежны и что тесты нельзя купить, говорится в сообщении.