Останкинскую башню украсят подсветкой и открыткой с зачеткой в честь Дня студента

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Праздничную подсветку включат на телебашнях в городах России в День студента. Медиафасад Останкинской телебашни украсит открытка с зачетной книжкой, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"25 января, в Татьянин день, на медиафасаде главной телебашни страны будет размещена поздравительная видеооткрытка в честь Дня студента. На ней будет изображена зачетная книжка с пожеланием отличных оценок. Видеооткрытка разместится на экранах Останкинской башни в понедельник с 10:00 до 22:00, а фасад подсветится зеленым цветом - в тон открытке", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в этом году в День студента самая высокая смотровая площадка в Европе не принимает у себя в гостях студентов, но готовит для них розыгрыш подарков в социальных сетях.

Кроме того, праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки будет включен на телебашнях в Калуге, Саранске, Пензе, Грозном, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Челябинске, Екатеринбурге и в других городах.