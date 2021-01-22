Именем погибшего полицейского назовут кадетский класс в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 22 января. /ТАСС/. Имя старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева, погибшего при исполнении служебного долга, присвоят 5-му кадетскому классу школы №13 Волгограда. Об этом сообщил в пятницу начальник ГУ МВД по Волгоградской области генерал-лейтенант Александр Кравченко при вручении родственникам погибшего ордена Мужества, которым полицейского наградили посмертно.

Награду родным старшего сержанта полиции вручил губернатор Андрей Бочаров.

"Сотрудник полиции Владимир Тафинцев до конца выполнил свой служебный долг, защищая спокойствие, жизнь и безопасность жителей Волгоградской области. Он действовал решительно, проявил мужество и самоотверженность. И ценой собственной жизни защитил женщину от преступных посягательств. Погиб, выполняя свой служебный долг. Подвиг Владимира Тафинцева навсегда останется в памяти своей семьи, в нашей памяти, в памяти своих товарищей, в истории Волгоградской области", - сказал губернатор.

Тафинцеву было 35 лет. У него остались вдова и две дочери.

В органах внутренних дел служил отец Тафинцева, младшая сестра сейчас проходит службу в одном из подразделений областного главка МВД.