В Москве открылась выставка "Музей самоизоляции"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Музей Москвы открылся для посетителей в пятницу и представил новую выставку "Музей самоизоляции", созданную совместно с галереей "Триумф", передает корр. ТАСС. Она объединила истории и предметы, присланные горожанами, с произведениями художников и фотографов на тему самоизоляции.

"Проект "Музей самоизоляции" зародился у команды Музея Москвы летом прошлого года, когда мы обратились к горожанам и попросили поделиться своими историями про самоизоляцию или предметами, которые ассоциируются с самоизоляцией. В дальнейшем мы договорились о партнерстве с галереей "Триумф", которая со своими художниками также работала с темой самоизоляции", - рассказала журналистам генеральный директор музея Анна Трапкова.

Экспозиция в Музее Москвы состоит из четырех разделов: "Начало", "Пик", "Плато" и "После". Каждый фиксирует определенную эмоцию, связанную с хроникой распространения коронавирусной инфекции в столице. В музейную коллекцию вошли предметы, созданные москвичами, и работы художников.

Среди экспонатов можно увидеть расшитые самодельные маски, превращенные в арт-объекты, истории о том, что помогло пережить самоизоляцию, фотографии и графику, инсталляции и видео спектаклей, созданных в удаленном режиме. Кто-то даже прислал собачий ошейник как символ того, что именно домашний питомец помог справиться со стрессом во время весеннего локдауна. Кто-то - настоящий шалаш из подушек и покрывала, устроенный в то время в квартире, а также игрушки, фотографии, поделки и многое другое.

Многие объекты посвящены врачам, спасшим и продолжающим спасать людей. Есть работы, отмечающие особую роль курьеров, которые весной помогали москвичам соблюдать безопасный режим и доставляли продукты и необходимые вещи.

Среди художников, участвующих в проекте, Марина Звягинцева, Лиза Иршаи, Роман Мокров, Павел Отдельнов, Александра Паперно, Ульяна Подкорытова, Игорь Самолет и другие. Выставка продлится до 4 апреля. Также истории о самоизоляции от жителей города можно прочитать на сайте "Музея самоизоляции", который был запущен в декабре.