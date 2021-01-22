В Петербурге число свободных коек для пациентов с COVID-19 превысило 30%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Количество свободных коек для пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге достигло максимума и составило более 30%. Об этом сообщили в пятницу в городском комитете по здравоохранению.

"Количество свободных коек в Петербурге под COVID-19 и пневмонии достигло рекордных значений. Свободны 3 770 коек, что составляет 30,07% от всего коечного фонда", - говорится в сообщении.

Помощь больным с коронавирусом и внебольничными пневмониями оказывают 17 городских и 7 федеральных стационаров Петербурга.

Как отметили в комитете, 21 января в Петербурге госпитализировали 607 взрослых пациентов, при этом неделей ранее этот показатель составил 750 человек. Госпитализация детей с подозрением на COVID-19, по данным комздрава, сейчас составляет 5-10 человек в сутки. 21 января госпитализировали 9 детей.

"При сравнении предыдущего семидневного интервала с текущим - с 9 по 15 января и с 16 по 22 января 2021 года - снижение недельной суммы госпитализируемых составило 16,1%", - отметили в ведомстве.

По последним данным, в Петербурге выявили 313 608 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 202 307 человек, умерли 9 181. За последние сутки в городе выявили 3 104 случая заражения.