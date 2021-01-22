В России выявили два случая гриппа B в январе

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Два случая заболеваемости гриппом B были выявлены в РФ в январе. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу.

"Сейчас, по данным НИИ гриппа [им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ в Санкт-Петербурге], только два случая гриппа В были обнаружены в Екатеринбурге, больше они нигде не выявлялись. Это произошло где-то в середине января", - сказал она.

По словам Пшеничной, данные НИИ гриппа подтверждают эффективность вакцинации от гриппа и мер профилактики коронавируса. "Все эти меры предосторожности привели к тому, что, например, летом мы стали меньше болеть кишечными инфекциями. Сейчас мы гораздо меньше болеем респираторными инфекциями, чем, например, в прошлом году", - добавила она.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что от гриппа привиты 60% населения страны.