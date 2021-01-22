Информация о загрязнении пруда "Колонский" в Элисте не подтвердилась

ЭЛИСТА, 22 января. /ТАСС/. Проверка прокуратуры о загрязнении пруда "Колонский" в Элисте, проведенная после размещенной в интернете информации, не выявила отклонений в санитарно-химических показателях воды, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры республики.

Ранее сообщалось, что на канале в YouTube появился видеоролик "ЧП Калмыкия Элиста Колонский", в котором житель республики сообщил, что зимой выпало много снега, который вместе с мусором, грязью и реагентами свезли к пруду. По его словам, вся эта грязь с тающего снега, сваленного на возвышенности в 100-150 м от водоема, стекает в водоем, который является единственной зоной рекреации в Элисте, предназначенной для массового отдыха и купания жителей города.

"Установлено, что муниципалитет какие-либо химические реагенты, кроме песчано-солевой смеси, при обработке наледи на дорогах не использовал. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия произвели отбор проб воды пруда "Колонский". По результатам лабораторных исследований ее санитарно-химические показатели - общая минерализация, сульфаты, хлориды и другие - превышают допустимые значения, но аналогичные результаты проб были установлены и по предыдущему проведенному исследованию в июне прошлого года", - говорится в сообщении.

Навалы снега находились на значительном расстоянии от пруда. По представлению прокуратуры власти Элисты вывезли их с территории, прилегающей к водоему, добавили в пресс-службе ведомства.