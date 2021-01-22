В Ленобласти на предприятиях организовали мобильные бригады для вакцинации от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/ В Ленинградской области на предприятиях появились семь мобильных бригад для вакцинации от коронавируса, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"Вакцинация проводится в 25 прививочных пунктах, а также с помощью семи мобильных бригад, которые проводят иммунизацию на предприятиях", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Ленинградскую область поступило 9 342 комплекта вакцины "Спутник V". Половина поступивших в регион партий препарата будет отправлена во Всеволожский, Гатчинский и Тихвинский районы, так как ситуация в них остается напряженной. Транспортировкой и хранением вакцины при необходимом температурном режиме занимается областной лекарственный оператор - компания "Ленфарм". Там готовы принять 150 тысяч доз вакцины от COVID-19.

По данным областного правительства, прививки уже сделали 3 112 жителей региона. Полностью привито (то есть получили обе дозы вакцины) - 279 человек. Вакцинация в регионе проводится по записи, через портал Госуслуги поступило 1 157 заявок от жителей области.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 28 710 человек, выздоровели 25 872, умерли 362. За минувшие сутки в регионе выявили 223 случая заражения.