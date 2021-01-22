ПЕРМЬ, 22 января. /ТАСС/. Власти Пермского края продлили ограничительные меры до 7 февраля. В частности, режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, находящихся в группе риска и деятельность тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей. Об этом в пятницу сообщается на портале краевого правительства.

"В Пермском крае, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, текущие ограничительные меры продлены до 7 февраля. На этот период продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. На две недели продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, находящихся в группе риска", - сказано в сообщении.

Уточняется, что под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадает работа ночных клубов (дискотеки), детских развлекательных центров и иных развлекательных и досуговых заведений, культурно-массовые мероприятия. Сохраняется ограничение по времени работы заведений общепита - с часу ночи до шести часов утра, под запретом остается проведение корпоративных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств.

22 января число случаев заражения коронавирусом в Пермском крае с начала пандемии превысило 37 тыс. человек, за предыдущие сутки выявлено 296 инфицированных. Выздоровело более 30,5 тыс. человек, умерли 1355, еще 1001 - от сопутствующих заболеваний. Коэффицент заражаемости на сегодня составляет 1.