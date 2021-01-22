Уровень инфицирования коронавирусом в Великобритании понизился

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Уровень инфицирования коронавирусом в Великобритании немного уменьшился, однако продолжают оставаться очень высокими. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Национальной статистической службой Соединенного Королевства (ONS).

По ее информации, в среднем по стране с 10 по 16 января один из 55 человек был инфицирован коронавирусом. Это равняется 1,02 млн человек, или 1,88% населения страны, что чуть лучше, чем показателя один из 50 человек, о котором сообщалось в аналогичном исследовании, охватывающем отрезок времени с 27 декабря до 2 января.

Статистическое ведомство указывает на то, что ситуация с распространением инфекции различается в зависимости от региона. Так, в Северной Ирландии, продлившей карантин до 5 марта, пропорция заболевших резко выросла - с одного инфицированного из 200 человек до одного из 70. В Шотландии и Уэльсе показатели выровнялись и составляют один из 100 человек и один из 70 соответственно.

Самые высокие уровни инфицирования сохраняются в Лондоне и на северо-востоке страны. В столичном регионе инфекцию подхватил один человек из 35. Это, впрочем, лучше, чем один из 28 две недели назад.

Из положительных моментов можно отметить сокращение случаев передачи нового варианта вируса в Лондоне, на юго-востоке и на востоке Англии.

Помимо этого, в пятницу научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров сообщила о продолжающемся снижении базового коэффициента репродукции (R), показывающего скорость распространения вируса. За последнюю неделю от снизился с 1,2-1,3 до 0,8-1, и это означает, что 10 заболевших успевают заразить 8-10 человек и эпидемия идет на спад.

В борьбе с коронавирусом власти возлагают большие надежды на вакцинацию населения, которая началась 8 декабря и которой уже были охвачены почти 7,5% населения страны. В настоящий момент жителям королевства делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Первыми прививают медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. К ним с этой недели добавились британцы в возрасте от 70 до 80 лет, а также люди, страдающие заболеваниями, которые могут осложнить течение инфекции.

Согласно данным правительства, первая из двух доз вакцины была введена более чем 5 млн человек, в том числе 4,3 млн в Англии, 335 тыс. в Шотландии, 190,5 тыс. в Уэльсе и около 150 тыс. в Северной Ирландии. Еще около 460 тыс. человек получили вторую дозу. Британские власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей.

Всего в Великобритании умерли 94 580 заразившихся коронавирусом, что является крупнейшим показателем в Европе. Общее число выявленных случаев инфицирования на территории страны достигло 3,54 млн, однако, по оценкам экспертов из Кембриджского университета, в реальности эта цифра по меньшей мере в три раза больше.