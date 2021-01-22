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В Ульяновской области разрешили возобновить торжественную регистрацию брака

Кроме того, в регионе также можно будет проводить банкеты, свадьбы, корпоративные и торжественные мероприятия

УЛЬЯНОВСК, 22 января. /ТАСС/. В Ульяновской области с 25 января разрешили торжественную регистрацию брака с присутствием не более десяти гостей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

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Регистрация брака в Ульяновской области с 13 ноября 2020 года проводится в ЗАГСах без присутствия гостей.

"Регистрацию брака можно будет проводить в торжественной обстановке с присутствием гостей, но не более десяти человек", - отмечается в сообщении. Соответствующие изменения в указ о введении в области режима повышенной готовности вступят в силу с 25 января.

Власти региона также разрешили проведение банкетов, свадеб, корпоративных и торжественных мероприятий. Время работы объектов общественного питания продлят с 22:00 (21:00 мск) до 23:00 (22:00 мск).

Кроме того, разрешено увеличить число зрителей и участников спортивных, концертных и других зрелищных мероприятий с 30 до 50%, в зависимости от вместимости зала.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлено 41 813 случаев коронавируса, выздоровели 38 962 человека. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, умерли 560 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

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