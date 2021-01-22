В Кабардино-Балкарии возобновят диспансеризацию и профмедосмотры

НАЛЬЧИК, 22 января. /ТАСС/. Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, приостановленные из-за эпидемиологической ситуации в регионе в ноябре, возобновляются в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"В Кабардино-Балкарии возобновляется диспансеризация, приостановленная ранее из-за пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал сегодня, 22 января, глава КБР Казбек Коков. Согласно документу, профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп населения должны проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, нормативных правовых актов и методических рекомендаций по организации таких осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в текущем году диспансеризацию пройдут около 140 тыс. человек взрослого населения, профосмотрами будут охвачены более 187 тыс. детей.

Проведение этих процедур было приостановлено 30 ноября 2020 года. Всего в прошлом году диспансеризацию приостанавливали дважды. Врачи осмотрели (в целях профилактики и выявления хронических заболеваний) более 56 тыс. человек.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 22 января в регионе выявлено 17 973 случая заражения коронавирусом (за сутки плюс 93). Из числа заболевших выздоровели 16 747 (за сутки плюс 135) человек, умерли 308 пациента (за сутки три человека). В госпиталях получают медицинскую помощь 1 286 пациентов, из них в реанимации 91. Всего в девяти госпиталях развернуто 1 859 коек.