Более 11 тыс. свердловчан записались на вакцинацию против коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Более 11 тыс. жителей Свердловской области записались на вакцинацию против коронавирусной инфекции с начала кампании, сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе. В пятницу в регион поступила новая партия вакцины из 40 тыс. доз.

20 января главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов сообщил, что уже более 14 тыс. человек в области привито вакциной от коронавируса.

"Более 11 тыс. [человек, записались на вакцинацию с момента начала компании]", - сказали в оперативном штабе, уточнив, что это граждане, записавшиеся через горячую линию "122". Всего в Свердловской области проживает более 4,3 млн человек.

Губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил в своем Instаgram-аккаунте, что в пятницу в регион доставлена партия из 40 тыс. доз вакцины, со следующей недели она будет развезена по пунктам вакцинации в муниципалитетах Свердловской области. "Если на первых порах прививки ставили в приоритетном порядке медикам, педагогам, соцработникам, то теперь вакцина становится доступной любым желающим", - отметил глава региона.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 67 тыс. В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины. Запрещено размещение зрителей в фан-зонах на концертах, закрыты детские игровые комнаты в торговых центрах, работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Массовые и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей, в регионе также продлена до 1 февраля самоизоляция для жителей 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями. Отменено дистанционное обучение для школьников всех классов, ученики вернулись к очным занятиям.