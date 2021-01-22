Воробьев призвал жителей Подмосковья уберечь детей от участия в акции 23 января

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал родителей убедить детей отказаться от участия в несогласованной акции 23 января, отметив, что присутствие на ней может повлечь серьезные последствия.

"Сейчас идет активный призыв молодежи на участие в акции 23 января. Обращаю внимание, что, по мнению правоохранительных органов, она считается незаконной, несанкционированной. Поэтому участие в ней может повлечь самые серьезные последствия. Мы, родители, несем полную ответственность за наших детей, поэтому, пожалуйста, проведите разговор и убедите своих детей отказаться от участия в этой акции", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в интернете призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. В Генпрокуратуре сообщили, что правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований - на привлечение виновных лиц к административной ответственности.