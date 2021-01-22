В России запускается конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Специалисты в сфере информационных продуктов могут принять участие в начинающемся конкурсе "Лидеры интернет-коммуникаций". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"Конкурс задуман как новая среда, где настоящие лидеры интернет-коммуникаций будут совершенствовать свои навыки, приобретать новые компетенции. Нужна площадка, где будут задаваться профессиональные стандарты работы в этой сфере. Где можно получать качественное образование. И уже в процессе его получения быть замеченными потенциальными работодателями", - приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

По мнению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, инициатива проведения конкурса очень своевременна. "Неслучайно цифровая трансформация вошла в число национальных целей развития страны. Это современный вызов и требование времени. И только с сильной командой интернет-социологов и интернет-аналитиков, системных архитекторов и других профессионалов отрасли мы достигнем задач, поставленных президентом. Ежегодно мы увеличиваем число бюджетных мест в вузах по программам в области информационных технологий. В этом году их по всей стране станет на 20% больше, а к 2024 году эта цифра возрастет вдвое", - цитирует его пресс-служба.

Участие в конкурсе

"12 января стартовал "Конкурс политологов". Проект "Лидеры интернет-коммуникаций" стал следующим шагом в работе с профессиональными кадрами", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, в проекте могут принять участие специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры по работе в цифровых средах, аналитики, эксперты цифровых информационных продуктов, руководители цифровых проектов и медиапродюсеры. Заявки могут подать граждане РФ в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы. Регистрироваться можно на сайте лидерыинтернета.рф до 23:59 мск 26 февраля, уточнили в пресс-службе.

"Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в АНО "Диалог", Центрах управления регионами и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе мастерской управления "Сенеж" - первой ступени Высшей школы интернет-коммуникаций", - отмечается в пресс-релизе.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" строится на технологической платформе проекта "Лидеры России".

"За три сезона мы провели уже множество открытых кадровых конкурсов по всей стране в самых разных профессиональных сферах. Модель проведения конкурсов зарекомендовала себя наилучшим образом и неоднократно доказала высокую эффективность отбора и обучения, чистоту и прозрачность конкурсных процедур. Мы не изменим правилам и на этот раз: сначала участники будут проходить дистанционное тестирование, затем очные полуфиналы и финал. В этот раз нашим партнером выступает АНО "Диалог". Уверен, что совместно с коллегами мы проведем конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" на самом высоком уровне", - добавил отметил он.

"Создавая Центры управления регионами в каждом субъекте нашей огромной страны, мы особенно остро почувствовали нехватку интернет-профессионалов. Кроме того, мы осознаем весь потенциал глобальной цифровизации. Отсюда такое пристальное внимание к тем специалистам, чьими усилиями будет строиться будущее. Мы постоянно занимаемся учебно-методической работой с нашими кадрами, проводим образовательные мероприятия во многих регионах. Но конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" выведет эту работу на федеральный уровень, позволит сделать ее повсеместной", - подчеркнул генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский.