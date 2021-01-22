В Курской области продлили запрет на дискотеки и караоке

ТАСС, 22 января. Власти Курской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции продлили в регионе до 8 февраля запрет на проведение развлекательных программ, на работу танцевальных площадок, дискотек и караоке. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации Курской области.

"Запрет на проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, а также функционирование танцевальных площадок, дискотек, караоке продлили до 8 февраля. Кроме того, сохраняются все действующие ранее ограничения в других сферах", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, такие изменения внесены в распоряжение главы региона "О введении режима повышенной готовности", который действует в Курской области с 10 марта 2020 года. С 7 мая 2020 года в регионе действует обязательный масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м.

В Курской области с начала пандемии выявлен 24 661 случай заражения коронавирусом, из них 21 766 человек выздоровели, 341 пациент умер. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 677 352 случая заражения, выздоровели 3 081 536 человек, умерли 68 412.