Регоператор в Кирове произведет перерасчет платы жителям за несвоевременный вывоз мусора

КИРОВ, 22 января. /ТАСС/. Регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Кировской области - АО "Куприт" - произведет перерасчет платы жителям региона за несвоевременный вывоз мусора, проблемы с которым возникли с начала года, сообщается в пятницу на сайте компании.

Жители Кировской области с начала января жалуются на переполненные мусорные контейнеры: шахты мусоропроводов забиты мешками с отходами, в подъездах появился неприятный запах, на контейнерных площадках скапливаются огромные горы пакетов с мусором. Специалисты администрации Кирова зафиксировали переполнение более чем 2,5 тыс. контейнерных площадок. Ранее прокуратура Кировской области подала иск в суд с требованием обязать регоператора вывезти мусор.

"В соответствии с действующим законодательством АО "Куприт" будет произведен перерасчет установленной платы за несвоевременный вывоз ТКО в Кировской области. Компания АО "Куприт" приносит извинения жителям города и области за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее в областном правительстве поясняли, что до января вывоз мусора обеспечивали частные компании, однако к их работе нередко возникали нарекания, поэтому областное правительство приняло решение с 1 января передать обязанность по вывозу ТКО компаниям с государственным участием - АО "Куприт" и АО "Вятавтодор".

Однако у регионального оператора возникли трудности, связанные с недостатком кадров (водителей на мусоровозы) и не до конца отработанной логистикой новых маршрутов. По словам генерального директора АО "Куприт" Эдуарда Патрушева, сложности возникли в том числе из-за неактуальных данных по размещению контейнерных площадок.

Сейчас работы по вывозу отходов из областного центра ведутся в круглосуточном режиме, закуплена новая техника, на работу приняты люди. Как сообщила в пятницу пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО), проблема с невывозом мусора и стихийными свалками будет решена до конца февраля.