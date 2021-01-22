Более 27 млрд рублей направили в Нижегородской области на меры соцподдержки в 2020 году

ТАСС, 22 января. Нижегородские власти в 2020 году направили на предоставление мер социальной поддержки жителям 27,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона по итогам встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым.

"Как отметил глава региона, в 2020 году на предоставление мер социальной поддержки в регионе выделено 27,4 млрд рублей. В частности, выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет была назначена более 55 тыс. семей. Выплачено свыше 3,7 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По словам Никитина, в регионе свыше 60 тыс. человек получает социальные услуги на дому, в отделениях дневного пребывания и стационарах. "В 2020 году в сфере социального обслуживания у нас активно работали 20 негосударственных поставщиков социальных услуг, включенных в соответствующий реестр. Компенсация затрат за оказание услуг из средств областного бюджета превысила 600 млн рублей", - приводятся слова губернатора в сообщении.

Никитин уточнил, что сотрудники государственных стационарных организаций социального обслуживания за работу в условиях 14-дневных смен получили федеральные выплаты на общую сумму 522,8 млн рублей. "Все это время мы видели, насколько востребована такая помощь у людей и насколько эффективна поддержка самих социальных работников. Поэтому было принято решение об аналогичных выплатах сотрудникам негосударственных организаций за счет средств регионального бюджета", - процитировали губернатора в пресс-службе.

В период пандемии 278 тыс. граждан старше 65 лет и малоимущие семьи с детьми получили помощь в виде бесплатного горячего питания и продуктовых наборов. Более 4 500 социальных работников и свыше 4 000 волонтеров доставляли на дом продукты питания и лекарства.

"С этого года мы приступаем к реализации проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В 2021 году на это предусмотрено 42,3 млн рублей. За год планируем перенастроить нормативную правовую базу региона и внедрить стационарозамещающие технологии", - добавил Никитин.