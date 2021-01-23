На защиту от паводков в 2021 году Забайкалью выделено почти 70 млн рублей

ТАСС, 23 января. Власти Забайкальского края в 2021 году продолжат реализацию мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов от паводков, на них выделено почти 70 млн рублей. Об этом сообщила в субботу пресс-служба региона.

"Минприроды Забайкальского края продолжает работу по защите населенных пунктов от негативного воздействия паводковых вод. Средства федерального бюджета, предусмотренные для Забайкалья на эти цели, ежегодно увеличиваются <...> В текущем году для защиты от паводков региону предусмотрено 67,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2019 году региону на защиту населенных пунктов от паводков, был направлен 21 млн рублей, в 2020 - 54,7 млн рублей.

"В 2020 году за счет предоставленных субвенций отрегулировали русла реки Акша в селе Урейск Акшинского района, реки Марчарунда Сухая в селе Сбега Могочинского района, расчистили и углубили русла реки Среднее Олонгро в городе Могоче и реки Чита в краевой столице. В 2021 году будут начаты работы в Чернышевском районе в поселке Букачача и городе Шилке", - отметили в ведомстве.

По данным министра природных ресурсов региона Сергея Немкова, от паводковых вод в Забайкальском крае ежегодно страдают около 280 населенных пунктов.