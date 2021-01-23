В Петербурге отреставрируют Вечный огонь на Пискаревском кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Пискаревское мемориальное кладбище" объявило аукционы на разработку научно-проектной документации по ремонту и реставрации павильонов и объекта "Вечный огонь". Конкурсы размещены на официальном портале госзакупок.

Пискаревское кладбище - крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.

Подрядчик, в соответствии с условиями конкурса по объекту "Вечный огонь", должен будет разработать документацию на реставрацию ограды, мемориального бассейна и подпорной стенки. На первом этапе работ требуется разработать техническое заключение и пояснительную записку, провести необходимые исследования объекта. Второй этап включает проект благоустройства, технологические рекомендации по реставрации гранитных элементов и мозаичного оформления бассейна и другие работы. Цена контракта - 2,7 млн рублей.

Разработку проектной документации по реставрации павильонов также требуется провести в два этапа. На первом этапе подрядчик проведет натурные исследования, разработает программу обследований. На втором этапе подготовит архитектурные решения, рекомендации, проект организации реставрации. Цена этого контракта - 1,8 млн рублей.

Подрядчики должны будут подойти к разработке документации с особой внимательностью: Пискаревское кладбище является объектом культурного наследия федерального значения. "Порядок согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения установлен приказом Минкультуры России № 1942 от 22.11.2013 г. Проектная документация рассматривается при наличии положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы", - говорится в конкурсных документах.

Заявки на оба аукциона принимаются до 12 февраля, итоги будут подведены 20 февраля. Заказчик ожидает завершения всех работ 10 декабря 2021 года.

Памятник ленинградской скорби

Массовые захоронения на Пискаревке, на северной окраине города, проводились самой суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. В наши дни установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день, но историки не исключают, что большая часть покоящихся здесь не будет опознана никогда.

Мемориальный комплекс был построен по проекту архитекторов Александра Васильева и Евгения Левинсона. Вдоль 300-метровой главной аллеи мемориала, ведущей от Вечного огня к статуе Матери-Родины расположены огромные братские могилы с памятными плитами, на которых указан год захоронения. Огромная фигура Матери-Родины считается одним из символов скорби и памяти ленинградцев. На мемориальной стене за ее спиной высечены слова Ольги Берггольц: "Никто не забыт и ничто не забыто".