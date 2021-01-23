Краевой онкодиспансер Ставрополья удвоит прием больных с вводом нового корпуса

СТАВРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Строительство нового корпуса Ставропольского краевого онкологического диспансера позволит более чем вдвое увеличить прием пациентов. В диспансере смогут принимать до 600 пациентов в день, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

"Ввод нового лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера позволит увеличить объем поликлинического приема с 230 до 600 посещений в смену при двусменном режиме работы, а значит увеличится и количество высокотехнологичных операций, повысится качество оказываемой медпомощи", - пояснили в пресс-службе.

Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, региону выделят порядка 1 млрд рублей на строительство корпуса. Ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году, строительство будет проходить в 2021-2023 годах.

Ставропольский краевой онкодиспансер был открыт 1 октября 1945 года, в 1989-1991 годах в две очереди для диспансера построили новое здание. За 30 лет появилась необходимость в создании дополнительных площадей в учреждении. Новый корпус построят на территории действующего краевого клинического онкодиспансера, соединив его переходами с главным корпусом и со зданием диагностики.

С вводом в работу нового корпуса в диспансере появится возможность проведения трансплантации костного мозга. "В новом корпусе будут развернуты семь хирургических отделений на 300 коек, отделение радионуклидной терапии на 10 коек, отделение онкогематологии с боксированными палатами на 48 коек, в том числе блок для трансплантации гомопоэтических стволовых клеток на шесть коек, отделение реанимации на 18 коек и 15 операционных", - рассказали в пресс-службе.

Новый корпус диспансера также будет включать диагностический блок с несколькими отделениями, клинико-диагностическую лабораторию, отделение функциональной диагностики. Отделения оснастят магнитно-резонансными томографами, компьютерными томографами, ангиографом и другим оборудованием.