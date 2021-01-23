В МЦД сообщили, что поддерживают температуру воздуха 20 градусов в поездах

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Комфортная температура воздуха в 20 градусов поддерживается в поездах Московских центральных диаметров (МЦД), независимо от перепадов температур на улице, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЦД.

Крещенские двадцатиградусные морозы (18-19 января) в Москве сменяются аномальной оттепелью. По расчетам синоптиков, в эти выходные, 23-24 января, потеплеет до двух-четырех градусов - такие значения близки к рекордам тепла для этого времени.

"Несмотря на перепады температур в столичном регионе, в поездах МЦД-1 и МЦД-2 поддерживается оптимальная температура воздуха, в зависимости от времени года - от 20 (плюс-минус два) градусов. Постоянную комфортную температуру воздуха обеспечивает новейшая специальная система микроклимата для циркуляции воздуха", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в зимний период на дверях поездов "Иволга" работают тепловые завесы, они отсекают холодный воздух с улицы во время посадки пассажиров. Они работают и при нулевой температуре воздуха.

"Для того, чтобы сделать поездки пассажиров не только комфортными, но и безопасными, в поездах диаметров работает специальная система обеззараживания воздуха. Она убивает до 100% бактерий и вирусов. Системы обеззараживания воздуха в "Иволгах" функционируют на основе амальгамных бактерицидных ламп, аналогичных тем, что используют в здравоохранении. Важно, что они работают и во время стоянок поездов в депо, и во время эксплуатации составов на маршрутах диаметров", - добавили в пресс-службе МЦД.

При этом в каждом поезде на конечных станциях МЦД при отсутствии пассажиров проводится влажная уборка салонов, в том числе мытье полов. Также днем проводится дезинфекция поручней и ручек диванов, уборка туалетов подвижного состава, а по ночам поезд дезинфицируют генератором "холодного" тумана, заключили в пресс-службе.