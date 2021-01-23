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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,93

В Москве показатель поднялся до 0,75

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу вырос до 0,93. В Москве показатель поднялся до 0,75, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Только в трех из десяти регионов с наибольшим числом заболевших коэффициент превышает единицу: в Нижегородской области (1,02), в Иркутской области и Красноярском крае (1,01).

В Свердловской области показатель составляет ровно 1, в Воронежской и Ростовской, а также в Санкт-Петербурге он равен 0,99, в Архангельской - 0,94. В Подмосковье коэффициент немного вырос - с 0,77 до 0,82.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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