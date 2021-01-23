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Выход из метро "Адмиралтейская" в Петербурге закроют с полудня 23 января

Закрытие связано с проведением ремонтных работ на эскалаторе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Выход со станции метро "Адмиралтейская" в центре Санкт-Петербурга будет закрыт с 12:00 мск в субботу из-за работ по ремонту эскалатора, сообщили в пресс-службе городской подземки.

"23 января 2021 года вестибюль станции "Адмиралтейская" с 12 часов и до окончания работ будет закрыт для выхода пассажиров - проведение работ по ремонту эскалатора. На вход станция работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что в субботу и воскресенье закрыт вход на станцию "Площадь Мужества". Станция в эти дни будет работать только на выход. С чем связано закрытие этой станции в сообщении не уточняется.

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