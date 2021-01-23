Спасатели на Камчатке спустили двух подростков с 20-метровой сопки

ТАСС, 23 января. Спасатели оказали помощь двум подросткам, застрявшим на 20-метровой высоте Никольской сопки, которая располагается на территории Петропавловска-Камчатского, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

"В Петропавловске-Камчатском спасатели оказали помощь двум подросткам, застрявшим на 20-метровой высоте на Никольской сопке. Оценив обстановку, спасатели с помощью альпинистского снаряжения сняли молодых людей со скалы, спустив их вниз", - говорится в сообщении.

Один из подростков с признаками переохлаждения госпитализирован, второму медицинская помощь не потребовалась.

Никольская сопка расположена в городе Петропавловске-Камчатском, в непосредственной близости от исторического центра города, является памятником природы. На сопке располагается природно-исторический парк. В субботу в Петропавловске-Камчатском до минус 14 градусов, ветер 1-2 метра в секунду, без осадков.