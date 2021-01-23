Глава Крыма Сергей Аксенов привился от коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов в субботу получил первую дозу вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается на его странице в Facebook .

"Сегодня привился вакциной "Спутник V" ("Гам-ковид-вак) от коронавирусной инфекции совместно с коллегами. Вакцина безопасна и эффективна, что подтверждается и исследованиями, и на практике", - написал Аксенов.

Глава региона поблагодарил коллектив Симферопольской ГКБ №7 и всех медицинских работников. "Перед нами сейчас стоит важнейшая задача - "проскочить" пандемию и выработать коллективный иммунитет. В этой связи призываю всех крымчан привиться от коронавирусной инфекции", - добавил он.

Первая партия вакцины поступила в Крым 8 декабря, прививали медработников. 18 января власти Крыма объявили о начале массовой вакцинации в регионе, записаться на нее все желающие могут по телефону или через WhatsApp. До конца февраля на полуострове ожидают поставку еще 84 600 доз вакцины.

С начала пандемии в республике выявили более 29,5 тыс. случаев инфицирования. Рост числа заражений начался в октябре прошлого года. До 1 февраля в республике действует ряд ограничений, связанных с проведением корпоративов, массовые гуляния отменены.