В ГУ МЧС Подмосковья предупредили о тумане и гололедице на дорогах до утра 24 января

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о тумане и гололедице на дорогах до утра воскресенья.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час с сохранением до 10:00 24 января местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости (300-800 м). На дорогах местами гололедица", - сказали ТАСС в субботу в пресс-службе главка.

В связи с непогодой пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям автомобилей стоит снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, а также отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.