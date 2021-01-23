Кабмин одобрил законопроект о полномочиях Минздрава в сфере медосмотра беженцев

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство России одобрило законопроект, наделяющий Минздрав полномочиями по установлению объема и порядка медосвидетельствования беженцев. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект <…> [поправок] в федеральный закон "О беженцах" в части уточнения порядка обязательного медицинского освидетельствования и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в пресс-релизе о решениях, принятых по итогам состоявшегося в четверг заседания правительства.

Как сообщили в кабмине, данный законопроект направлен, в частности, на наделение Минздрава России полномочиями по установлению объема и порядка прохождения беженцами медицинского освидетельствования, а также уточнение полномочий Минздрава и Роспотребнадзора в рамках федерального закона "О беженцах".