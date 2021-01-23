В Ленэкспо откроют крупнейший в Петербурге пункт вакцинации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Самый большой в Санкт-Петербурге пункт вакцинации от коронавирусной инфекции планируют открыть в павильонах временного инфекционного госпиталя на базе выставочного комплекса "Ленэкспо". Об этом сообщили в субботу в пресс-службе администрации губернатора города.

"Сейчас идет снижение числа больных, которые лечатся в стационаре, многие выписываются. Запас коек приличный. Мы можем организовать в Ленэкспо массовую вакцинацию", - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Беглова.

Отмечается, что глава города дал поручение медицинскому блоку проработать вопрос открытия пункта вакцинации в первом, втором и третьем павильонах Ленэкспо. Планируется, что там будут централизовано прививать сотрудников городских предприятий. В администрации уточнили, что пункт в Ленэкспо будет крупнейшим в городе.

По официальным данным, от петербургских предприятий поступили заявки на вакцинацию более 60 тыс. сотрудников. Планируется, что до конца января в городе в дополнение к 70 уже работающим пунктам вакцинации откроется еще около 30, при этом, как отмечают в Смольном, Ленэкспо позволит обеспечить большую проходимость.

С 1 февраля жители города смогут записаться на вакцинацию через портал госуслуг в Петербурге. С того же дня планируется проводить запись на прививки через единую информационно-справочную службу "122". В горадминистрации отметили, что в настоящее время записаться на вакцинацию можно на портале "Здоровье петербуржца", а также при обращении в регистратуру поликлиники. По данным властей, в Петербурге привито свыше 30 тыс. человек, из них более 5 тыс. - полностью.