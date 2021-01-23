Жителям Кипра стали поступать ложные СМС-сообщения о контактах с инфицированными

НИКОСИЯ, 23 января. /ТАСС/. Ложные СМС-сообщения о контактах с лицами, зараженными новым коронавирусом, стали поступать жителям Кипра. Об этом в субботу информировал госкомитет по научно-исследовательской и инновационной деятельности и цифровой политике островного государства.

В заявлении говорится, что эти сообщения стали результатом компьютерного сбоя в электронной системе службы CyRepublic. "Этот сбой произошел из-за технической проблемы во время обновления системы управления отчетностью по ситуации вокруг COVID-19", - пояснили в госкомитете. Было подчеркнуто, что сбой в работе системы "был обнаружен и немедленно устранен".

Госкомитет принес извинения всем, кто получил ложные сообщения о контактах с инфицированными, и пообещал, что они будут проинформированы о реальной ситуации с помощью новых СМС-сообщений. "Тех, кто получит исправленное сообщение, убедительно просим проигнорировать предыдущее", - сказано в обращении к населению.

Согласно правилам, все, кого греко-кипрские власти информируют о контактах с инфицированными, должны уходить на самоизоляцию, которая завершится через две недели при условии, что тест на коронавирус, сданный на десятый день пребывания на карантине, покажет отрицательный результат.

В греческой части Кипра до конца января действует жесткий карантинный режим, который может быть в несколько ослабленном виде распространен и на февраль. Решение о том, какими будут ограничения в предстоящем месяце, правительство Республики Кипр примет на следующей неделе.

За весь период пандемии на юге Кипра, по данным на минувшую пятницу, было выявлено около 30 тыс. инфицированных новым коронавирусом. От последствий заражения этой инфекцией с марта прошлого года в греческой части острова умерли 179 человек.