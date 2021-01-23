Из семян главной новогодней елки России будут выращены новые деревья

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Главная новогодняя елка России в субботу покинула Московский Кремль. Она украшала Соборную площадь с конца декабря.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, специалистам понадобилось несколько дней, чтобы снять с дерева и упаковать более тысячи игрушек и около двух километров гирлянд.

"Ель традиционно будет направлена на переработку", - отметила Крылова. По ее словам, с дерева сняты шишки, а из семян планируется вырастить новые ели.

Ель для Кремля была выбрана в Наро-Фоминском лесничестве. Возраст дерева - 96 лет, высота - около 25 м, а размах нижних ветвей - порядка 10 м.