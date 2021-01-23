В Петербурге возобновили очную работу кружки и секции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Петербургские учреждения дополнительного образования впервые с 9 ноября, когда на фоне роста заболеваемости COVID-19 они перешли на дистанционный формат обучения воспитанников, возобновили очную работу. К занятиям в кружках и секциях уже приступили в субботу более 3 тыс. детей, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

"Значительное снижение заболеваемости петербургских школьников и педагогов позволило принять решение о возвращении системы дополнительного образования к очному режиму работы с 23 января. Всего к занятиям в привычном офлайн-формате в кружках и секциях учреждений дополнительного образования, подведомственных комитету по образованию, сегодня уже приступили более 3 тыс. юных петербуржцев", - рассказали в пресс-службе.

Так, работу по расписанию возобновили Санкт-Петербургский центр детского (юношеского) технического творчества, детский оздоровительно-образовательный туристский центр "Балтийский берег", городской Дворец творчества юных, Дворец учащейся молодежи Петербурга, Академия талантов и Академия цифровых технологий. Отмечается также, что все 53 учреждения дополнительного образования в 18 районах города накануне подтвердили готовность начать работу с 23 января, не дожидаясь начала новой недели.

Решение об открытии учреждений дополнительного образования было принято по согласованию с городским управлением Роспотребнадзора, соответствующее постановление губернатор Александр Беглов подписал 22 января. В пресс-службе Смольного добавили, что занятия в кружках и секциях проходят при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

По официальным данным, в действующих кружках и секциях в Петербурге занимаются более 500 тыс. детей. Общий охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в городе составляет 88%.