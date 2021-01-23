Кузнецова рассказала о вовлечении детей в несанкционированную акцию во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова назвала подлостью вовлечение детей в несанкционированную акцию во Владивостоке.

"Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?" - написала Кузнецова в субботу на своей странице в Facebook.

Таким образом она прокомментировала информацию в той же социальной сети от своей коллеги, уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае Ольги Романовой, которая сообщила, что стала свидетелем "живого щита из детей" на несанкционированной акции. "Я была там от первой минуты и до последней. Я видела все это своими глазами. Живой щит из подростков. Людей постарше, швыряющих дорожные конусы в ОМОН. Прячущихся за спинами детей и быстро убегающих от полицейских", - добавила она. Романова заявила, что события во Владивостоке - "преступление в отношении детей, совершенное на глазах у огромного количества взрослых".

Ранее в субботу правительство Приморья сообщило о нескольких сотнях участников несанкционированной акции, которая прошла в центре города. Митингующие собрались на центральной площади города, после чего выдвинулись колонной по главным улицам. По предварительным данным властей, в митинге приняло участие около 300 человек, а в шествии - около 500.