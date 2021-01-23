Муфтий Нафигулла Аширов госпитализирован с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Азиатской части России (АЧР) муфтий Нафигулла Аширов в тяжелом состоянии доставлен в одну из московских больниц с коронавирусом. Об этом сообщает сайт ДУМ РФ в субботу.

"Председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, член президиума Совета муфтиев России муфтий Нафигулла Аширов госпитализирован с диагнозом "коронавирусная пневмония" в одну из столичных больниц и находится в тяжелом состоянии", - написано в сообщении.

ДУМ АЧР, по информации сайта ДУМ РФ, было учреждено в 1997 году в Тобольске как Духовное управление мусульман Сибири и Дальнего Востока. В феврале 1999 года организация была преобразована в ДУМ АЧР. Нафигулла Аширов, родившийся в 1954 году в селе Юрты Тачимовские (Шульгун) Тобольского района Тюменской области, возглавляет организацию с момента создания. Головной офис ДУМ АЧР располагается в Москве.