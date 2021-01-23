В крупных городах Урала завершились несанкционированные акции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Несанкционированные акции завершились в субботу в крупных городах Урала, в том числе Екатеринбурге, Кургане, Тюмени и Челябинске.

В Екатеринбурге, как передает корреспондент ТАСС, участники акции собрались возле стадиона "Динамо" в центре города и прошли по набережной реки Исеть до сквера возле Театра драмы. По данным Министерства общественной безопасности Свердловской области, в акции участвовали 3 тыс. человек, 14 были задержаны.

В Челябинске, по оценке регионального омбудсмена Юлии Судаковой, на шествие собрались более 1 тыс. человек. Она сообщила о задержании более 30 человек, но отметила, что полиция действовала лояльно.

"Количество [участников] оценить сложно, но, по моей оценке, которая может быть не точной, более тысячи человек. Я увидела очень лояльное отношение полиции, которая была больше озабочена тем, чтобы обеспечить безопасность и самих участников акции, и участников дорожного движения. Никаких акций устрашения со стороны полиции не было, сотрудники правоохранительных органов наблюдали, когда участникам акции стало скучно, они стали кидаться в полицию снегом, провоцировать. Провокаторов задерживали, по моей информации, задержано более 30 человек, из них 11 несовершеннолетних", - рассказала собеседница агентства.

Несанкционированные акции прошли также в Нижневартовске и Сургуте, данных об их численности пока нет. В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа ТАСС сообщили, что на территории региона несанкционированных акций не проводилось.

Алексей Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.