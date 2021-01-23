Любовь Соболь задержали в Москве

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали сотрудницу ФБК, сторонницу Алексея Навального Любовь Соболь, ей планируют вменить нарушение организации публичного мероприятия. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

"Любовь Соболь держат в ОВД "Восточное Дегунино", говорят, что сейчас оформят протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП и повезут в Тимирязевский районный суд. Не думаю, что после этого отпустят", - сказал он.

Симоновский суд Москвы 22 января оштрафовал Соболь 250 тыс. рублей, признав виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторная организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия").

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. В полиции отметили, что попытки провести несогласованные публичные акции, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.