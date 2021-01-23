Выход из метро "Невский проспект" в центре Петербурга открыли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Выход со станции метро "Невский проспект" в центре Санкт-Петербурга, который был закрыт примерно с 13 часов субботы, открыли, сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

"Станция "Невский проспект" (выход на канал Грибоедова) открыт на вход и на выход", - говорится в сообщении.

Днем для пассажиров вновь открыли выход со станции метро "Адмиралтейская", который закрывался с полудня в субботу из-за ремонта эскалатора. Сообщалось также, что 23 и 24 января закрыт вход на станцию "Площадь Мужества", в эти дни она работает только на выход.