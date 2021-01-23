В Британии проверят эффективность "Ивермектина" и "Фавипиравира" для лечения COVID-19

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Исследователи из Оксфордского университета планируют провести масштабное исследование эффективности нескольких препаратов, применяемых в ряде стран при лечении заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19). Как сообщила в субботу газета The Times, речь идет об антипаразитарном средстве "Ивермектин", а также противовирусном препарате "Фавипиравир".

"У него ["Ивермектина"] есть потенциальные противовирусные и противовоспалительные свойства, и в странах с низким и средним уровнем доходов населения уже проведено несколько небольших исследований, продемонстрировавших ускорение процесса выздоровления, уменьшение воспаления и снижение числа случаев госпитализации", - заявил изданию один из руководителей клинического исследования Principle Крис Батлер. "При этом данных пока не хватает, и достаточно тщательное исследование пока не проводилось", - добавил он.

В исследовании Principle, направленном на поиск новых средств лечения COVID-19 на ранних этапах развития болезни и осуществляемом с марта прошлого года, участвуют больше 3,7 тыс. человек. Это лица старше 65 лет или люди в возрасте от 50 до 64 лет, подверженные повышенному риску развития осложнений при заболевании ковидом.

"Ивермектин" - созданное в 70-х годах прошлого века средство от паразитов, широко применяемое для лечения животных, а в ряде случаев и людей. Препарат показал высокую эффективность против коронавируса в культуре клеток, и с весны прошлого года его применяют в некоторых странах Латинской Америки для облегчения симптомов COVID-19. Препарат успешно прошел несколько испытаний в качестве средства от коронавируса, однако количество их участников было небольшим.

"Фавипиравир" (торговое название в РФ - "Авифавир") - противовирусное средство, первоначально разрабатывавшееся в Японии для лечения гриппа. Три клинических исследования в России с участием более 700 пациентов показали, что он способен сокращать продолжительность течения COVID-19. На наличие такого эффекта указывают и результаты клинических испытаний в Японии, где препарат пока не зарегистрирован в качестве средства от COVID-19. В конце октября "Фавипиравир" получил постоянную регистрацию в России для противовирусной терапии при COVID-19. Препарат противопоказан для назначения детям и беременным, а также мужчинам и женщинам при планировании беременности из-за потенциального негативного влияния на плод.