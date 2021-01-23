В регионах Центральной России 24 января ожидаются дождь, туман и гололедица

ТАСС, 23 января. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий 24 января в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) на фоне потепления до плюс 2-6 градусов. Так, в Белгородской, Ивановской, Орловской, Смоленской и ряде других областей возможен туман, дожди, образование гололедицы на дорогах, сообщается в субботу на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС.

По данным центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей, днем 24 января воздух прогреется до плюс 4-6 градусов, возможны порывы ветра до 12-14 м/с, местами возможен небольшой и умеренный дождь, туман, на дорогах гололедица. "Ночью местами, днем повсеместно небольшие осадки преимущественно в виде дождя, местами туман. Температура воздуха ночью - от минус 1 до плюс 4 градусов, днем - плюс 1-6 градусов", - сообщает ЦГМС по Орловской области.

Дожди, мокрый снег различной интенсивности, в отдельных районах туман также прогнозируются в воскресенье в Ивановской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тульской областях, воздух в дневные часы прогреется до плюс 3 градусов. "Ночью преимущественно без осадков, а вот после обеда местами возможны морось и мокрый снег. Некоторые районы укроет туман, на дорогах гололед. В такую погоду и пешеходам, и автомобилистам стоит быть особенно внимательными и осторожными при передвижении по сколькой дороге", - отметили в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.

В Калужской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях также ожидается туман, гололедица, потепление до плюс 2-4 градусов, но, по данным местных гидрометцентров, будет преимущественно без осадков. "Местами туман, видимость в тумане 300-800 м, температура воздуха по области в течение суток - от минус 2 до плюс 3 градусов", - сообщает ЦГМС по Тверской области.