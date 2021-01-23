Улицу возле СИЗО "Матросская Тишина" в Москве освободили от протестующих

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии освободили улицу рядом с СИЗО "Матросская Тишина" от участников несогласованной массовой акции, начавшейся на Пушкинской площади в Москве.

Как передает корреспондент ТАСС, рядом со следственным изолятором находятся только усиленные наряды полиции и Росгвардии, протестующих практически нет. СИЗО было последней точкой массового скопления людей. Автобусы с задержанными уезжают, на месте остался один автозак. Таким образом, несогласованная акция практически завершилась.

Тем не менее улицы, прилегающие к Матросской Тишине, по-прежнему блокированы, движение транспорта по ним перекрыто. Кроме того, наряды полиции выставлены во дворах жилых домов в квартале вокруг СИЗО. Как сообщает корреспондент ТАСС, также блокирована и Пушкинская площадь.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что участниками несанкционированной акции стали около 4 тыс. человек. За время ее проведения произошло несколько столкновений сотрудников правоохранительных органов с собравшимися. По данным медицинских служб, помощь понадобилась 42 пострадавшим сотрудникам полиции и Росгвардии. Есть пострадавшие и среди протестующих. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту применения насилия в отношении силовиков на массовой акции.