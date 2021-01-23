"Яндекс" временно запретил вызывать такси к СИЗО "Матросская Тишина"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Яндекс" временно ограничил возможность заказа такси к СИЗО "Матросская Тишина", куда в субботу вечером направились участники несанкционированной акции, проходящей в центре Москвы.

"Сейчас часть улиц города перекрыта, поэтому движение на такси по ним невозможно или затруднено. Однако такси можно вызвать на соседние улицы, там движение открыто. Точки, куда машина может подъехать, мы обозначаем на карте при заказе поездки", - сообщили ТАСС в компании.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщили, что участниками несанкционированной акции, начавшейся в субботу днем в центре города на Пушкинской площади, стали около 4 тыс. человек.