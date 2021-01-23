Общественный совет МВД держит на контроле ситуацию с несанкционированными акциями

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Общественный совет при МВД России держит на контроле ситуацию с несогласованными акциями, которые прошли в России в субботу. Об этом ТАСС сообщил председатель совета Анатолий Кучерена.

"В любом случае Общественный совет при МВД России держит ситуацию на общественном контроле", - сказал он.

Кучерена отметил, что в Общественный совет при ведомстве в течение всего дня поступали заявления от адвокатов, которые не могли пройти к своим подзащитным. "Те заявления, которые поступают к нам, они проверяются, и ни одно заявление не остается не рассмотренным. Если есть какие-то нарушения, мы вмешиваемся и разрешаем эти вопросы. За сегодняшний день было несколько заявлений, связанных с тем, что адвокаты не могли вовремя попасть к своим подзащитным, и эти вопросы мы снимали очень быстро", - добавил Кучерена.

Ранее сторонники Алексея Навального распространили в социальных сетях призывы провести несогласованные акции в его поддержку 23 января. Прокуратура и полиция предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.