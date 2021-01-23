В Волгограде оштрафовали 19 участников несанкционированных акций

ВОЛГОГРАД, 23 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда назначил административные штрафы по 10 тыс. рублей 19 участникам несанкционированных акций, сообщили журналистам в субботу в объединенной пресс-службе судов области.

"Сегодня в Центральный районный суд города Волгограда поступил 21 материал по факту участия в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 20.2 КоАП РФ). 19 из них рассмотрены. Постановлением суда в отношении правонарушителей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по двум делам об административном правонарушении судебное заседание отложено. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.