В Новой Зеландии расследуют первый за два месяца вероятный случай передачи коронавируса

СИДНЕЙ, 24 января. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии расследуют вероятный случай распространения коронавируса в стране, зафиксированный впервые за последние два месяца. Об этом в воскресенье сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, носителем активного вируса может быть женщина, покинувшая государственный карантинный центр пять дней назад. Медики полагают, что она могла заразиться прямо перед тем, как сдала последние анализы в центре, а первые симптомы заболевания проявились уже после того, как она отправилась домой. По словам министра ответных мер по COVID-19 Криса Хипкинза, пока "нет никаких доказательств фактической передачи инфекции" внутри страны, однако власти проводят тщательное расследование этого случая.

Последний эпизод передачи инфекции на территории страны был зафиксирован в Новой Зеландии 21 ноября 2020 года.

С 28 февраля, когда в Новой Зеландии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, в стране было зафиксировано 2 283 инфицированных. 2 179 человек выздоровели, 25 умерли. К настоящему моменту медики зарегистрировали 79 пациентов с активной формой болезни, однако никто из них не нуждается в госпитализации. Диагностическое тестирование прошли около 1,5 млн человек.