Восстановленный броневик начала XX века пополнил экспозицию музея в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 января. /ТАСС/. Группа энтузиастов в Ростовской области завершила реконструкцию бронеавтомобиля "Остин-Путиловец" времен Первой мировой и Гражданской войн. Машина пополнила экспозицию этно-археологического комплекса "Затерянный мир" в хуторе Пухляковском, рассказал в воскресенье ТАСС инициатор проекта, научный сотрудник НКО "Донское историческое общество" Андрей Цыбрий.

К работам над восстановлением бронемашины, а такие броневики производились на Путиловском заводе в Петрограде в 1917- 1920 годах, команда музея приступила весной прошлого года. Из-за пандемии коронавируса посещение музеев в Ростовской области было ограничено, в туристической жизни хутора Пухляковского возникла пауза. Именно это позволило историкам и инженерам взяться за реализацию давних планов по восстановлению броневика. Недавно работы были завершены, и машина, названная именем казачьего атамана Ермака, стала частью музейной экспозиции.

"Выполнено полностью бронирование, смонтировано вооружение, это два пулемета "Максим". Машина покрашена, поставлена на ход, ведет имитационный огонь. Остались мелкие детали, такие как покраска боевого отделения, - рассказал собеседник агентства. - С весны при наличии водительского удостоверения можно будет сесть за руль этого броневика, проехать вместе с нашим инструктором и даже дать имитационную очередь из пулеметов".

По словам инициатора реконструкции боевой машины, проект интересен, прежде всего, тем, что подобных машин осталось очень мало. "Вторая мировая война можно сказать "подобрала" на металлолом, то что уцелело в 20-е-30-е годы", - отметил Цыбрий. Поскольку машина производилась довольно короткий промежуток времени, информацию о ней пришлось собирать буквально по крупицам. Тем не менее, восстановленный бронеавтомобиль внешне максимально близок к единственному оригиналу, который хранится в Артиллерийском музее Санкт-Петербурга.

Собеседник агентства отметил, что в дальнейшем команда, работавшая над реконструкцией бронеавтомобиля, намерена взяться за восстановление одного из первых в мире танков производства французской компании Renault, которые поступали на вооружение российской армии в годы Первой мировой войны. "Каждая из эпох имеет свои приметы. Период Первой мировой и Гражданской войн хорошо представляют эти машины. В качестве действенных боевых машин бронетехника впервые стала использоваться именно в это время", - напомнил Цыбрий.

Бронеавтомобиль "Остин-Путиловец", известный также как "Русский Остин" был спроектирован на Путиловском заводе в Петрограде в конце 1916 года. Производство боевых машин удалось наладить уже после Октябрьской революции. Машины применялись РККА в ходе Гражданской и Советско-польской войн.